Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ

28 апреля 2024, 14:50

Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ

Оккупанты сбили свой беспилотник и рассказали об этом пропагандистке Ольге Скабеевой. Фото: соцсети Оккупанты сбили свой беспилотник и рассказали об этом пропагандистке Ольге Скабеевой. Фото: соцсети

Российские военнослужащие из 6-й казачьей бригады сбили разведывательный беспилотник Zala вооруженных сил России. При этом «казаки» подумали, что обезвредили украинский БПЛА.

Сбитый «трофей» показали в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На конфуз обратил внимание украинский консультант в области военных радиотехнологий, техноблогер Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Ранее мы писали, что украинские зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали разведывательный дрон Supercam российских оккупантов. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
14:30
Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов
14:10
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на противопехотной мине
11:33
Строителей из Средней Азии заселяют в отремонтированные дома в захваченном Мариуполе
10:39
Россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:58
В New York Times написали, чем будет опасен захват Часов Яра россиянами
00:01
Два человека погибли при обстреле Донецка вечером 25 апреля
23:20
Главное за день: В Красногоровке идут бои. Военные РФ убили гражданских на Херсонщине
17:10
Еще одного украинского военного «ДНР» заочно «осудила»
16:47
На оккупированных территориях в школах будут учить управлять дронами
16:02
Военные РФ сняли видео на огнеупорном заводе в Красногоровке
все новости
16:02
Третья штурмовая уничтожила РЭБ «Гроза» армии РФ
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
15:08
РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны
14:50
Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ
14:22
Зенитчики уничтожили разведывательный дрон оккупантов Supercam
13:55
Гражданин РФ жестоко убил двух украинцев в Германии
13:30
В Калужской области РФ дроны упали возле нефтебазы
12:10
В Минобороны РФ пожаловались на массированную атаку дронов: силы ПВО сбили 17 целей
11:36
Пограничники на Донетчине сбили корректирующий БПЛА «Орлан-10»
10:59
Всего за сутки оккупанты 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
09:43
После захвата села Бердичи армия РФ продвинулась в Кисловке — DeepState
09:32
Россияне активизировали штурмы и обстрелы в Луганской области — Лысогор
08:44
Силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе и один БПЛА неустановленного типа
08:24
На Донетчине оккупанты за сутки ранили 2 жителей — Филашкин
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
21:12
Основная мишень российского ракетного обстрела — энергетика, сообщил Зеленский
16:49
Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ►
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
14:43
Выезд з фронтового Часов Яра все еще возможен — людей призывают эвакуироваться
все новости
ВИДЕО
Третья штурмовая уничтожила РЭБ «Гроза» армии РФ Третья штурмовая уничтожила РЭБ «Гроза» армии РФ
28 апреля, 16:02
Оккупанты сбили свой беспилотник и рассказали об этом пропагандистке Ольге Скабеевой. Фото: соцсети Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ
28 апреля, 14:50
Зенитчики уничтожили разведывательный дрон оккупантов Supercam Зенитчики уничтожили разведывательный дрон оккупантов Supercam
28 апреля, 14:22
Пограничники сбили БПЛА россиян. Фото: ГПСУ Пограничники на Донетчине сбили корректирующий БПЛА «Орлан-10»
28 апреля, 11:36
Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ► Российская дезинформация: фейковые «военные» и настоящие цели оккупантов в Донецкой области ►
27 апреля, 16:49
Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ► Как под обстрелами живет село Желанное на Донетчине — видео ►
27 апреля, 13:15

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор