Российские военные сбили свой беспилотник и похвастались этим на ТВ

Оккупанты сбили свой беспилотник и рассказали об этом пропагандистке Ольге Скабеевой. Фото: соцсети

Российские военнослужащие из 6-й казачьей бригады сбили разведывательный беспилотник Zala вооруженных сил России. При этом «казаки» подумали, что обезвредили украинский БПЛА.



Сбитый «трофей» показали в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».



На конфуз обратил внимание украинский консультант в области военных радиотехнологий, техноблогер Сергей «Флеш» Бескрестнов.



Ранее мы писали, что украинские зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали разведывательный дрон Supercam российских оккупантов.