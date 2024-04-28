Російські військові збили свій безпілотник і похвалилися цим на ТБ

Окупанти збили свій безпілотник і розповіли про це пропагандистці Ользі Скабеєвій. Фото: соцмережі

Російські військовослужбовці з 6-ї козацької бригади збили розвідувальний безпілотник Zala збройних сил Росії. При цьому козаки подумали, що знешкодили український БПЛА.



Збитий «трофей» показали в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1».



На конфуз звернув увагу український консультант у галузі військових радіотехнологій, техноблогер Сергій Флеш Бескрестнов.



Раніше ми писали, що українські зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували розвідувальний дрон Supercam російських окупантів.