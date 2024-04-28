РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны оккупационная армия РФ обстреляла украинские теплоэлектростанции почти 180 раз. Об этом отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Громадське радіо.



«Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22 и 29 марта и 11 апреля. Сейчас анализируем последствия этой атаки, серьезные повреждения. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения», — рассказал Дмитрий Сахарук.



Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции. Отмечается, что в результате ударов было серьезно повреждено оборудование.



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