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РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны

28 апреля 2024, 15:08

РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны оккупационная армия РФ обстреляла украинские теплоэлектростанции почти 180 раз. Об этом отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Громадське радіо.

«Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22 и 29 марта и 11 апреля. Сейчас анализируем последствия этой атаки, серьезные повреждения. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения», — рассказал Дмитрий Сахарук.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции. Отмечается, что в результате ударов было серьезно повреждено оборудование.

Ранее мы писали, что почти 1 миллиард гривен составили убытки из-за обстрелов территории Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой области. 

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