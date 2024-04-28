РФ майже 180 разів атакувала українські ТЕС з початку повномасштабної війни

З початку повномасштабної війни окупаційна армія РФ обстріляла українські теплоелектростанції майже 180 разів. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Громадське радіо.



«Якщо рахувати від початку полномасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, за суттю, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня і 11 квітня. Зараз аналізуємо наслідки цієї атаки – пошкодження серйозні. Чотири станції зазнали доволы значних пошкоджень», — розповів Дмитро Сахарук.



Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції. Зазначається, що внаслідок ударів серйозно пошкоджено обладнання.



Раніше ми писали, що майже 1 мільярд гривень склали збитки через обстріл території Курахівської теплоелектростанції на Донеччині.