Территории Кураховской ТЭС обстрелы нанесли убытки в 1 миллиард гривен

Почти 1 миллиард гривен составили убытки из-за обстрелов территории Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Зафиксировано 14 случаев засорения земель Кураховской ТЭС нефтепродуктами и отходами от разрушений. Это произошло вследствие систематических обстрелов российскими оккупантами города Курахово.



Сумма нанесенного ущерба земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС составляет более 986 миллионов гривен, сообщили в государственной экоинспкеции.