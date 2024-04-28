При обстрела Донецкой области погибла женщина

Сегодня, 28 апреля, на временно оккупированной территории Донецкой области погибла женщина в результате обстрела. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«По предварительной информации, во время обстрела пгт Александровка погибла женщина 1952 года рождения», — отметил он.



Кроме того, Кулемзин рассказал, что во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке Александровка по ул. Шевченко поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Фельдшер получила ранения.



Ранее мы писали, что 26 апреля мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине.