Під час обстрілу Донецької області загинула жінка

Сьогодні, 28 квітня, на тимчасово окупованій території Донецької області загинула жінка внаслідок обстрілу. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«За попередньою інформацією, під час обстрілу смт Олександрівка загинула жінка 1952 року народження», — зазначив він.



Крім того, Кулемзін розповів, що під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарата у селищі Олександрівка на вул. Шевченка пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Фельдшер дістала поранення.



Раніше ми писали, що 26 квітня чоловік у Донецьку підірвався на протипіхотній міні.