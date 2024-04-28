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Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими — МИД

28 апреля 2024, 21:46

Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими — МИД

Убитые в Германии двое граждан Украины являлись военнослужащими, которые там проходили медицинскую реабилитацию. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

Как сообщалось, в субботу в Мурнау-ам-Штафельзее на территории торгового центра в результате ножевых ранений были убиты двое украинцев 1987 и 2001 годов рождения. По подозрению в совершении двойного убийства полиция задержала 57-летнего гражданина РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии, «чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона».

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