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Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями — МЗС

28 квітня 2024, 21:46

Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями — МЗС

Вбиті у Німеччині двоє громадян України були військовослужбовцями, які там проходили медичну реабілітацію. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України.

Зазначається, що українські консули уточнюють інформацію про підрозділи, де служили загиблі, та встановлюють зв'язок із їхніми рідними.

Як повідомлялося, у суботу в Мурнау-ам-Штафельзеї на території торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох українців 1987 і 2001 років народження. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства поліція затримала 57-річного громадянина РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС та Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, «аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону».

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