Громадянин РФ жорстоко вбив двох українців у Німеччині

У німецькому місті Мурнау 27 квітня громадянин Росії напав з ножем на двох українців, чоловіки загинули. Трагедія сталася перед торговим центром. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У суботу, 27 квітня 2024 року, на території торговельного центру в Мурнау було виявлено двох чоловіків з колото-різаними пораненнями», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що перший потерпілий помер на місці від отриманих серйозних травм, а другий — помер у лікарні. Пізніше німецька поліція встановила, що загиблі — громадяни України віком 36 і 23 років. Обидва жили в районі Гарміш-Партенкірхен.



Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився 57-річний громадянин РФ. За підтримки співробітників відділу судово-медичної експертизи наразі під керівництвом другої прокуратури Мюнхена проводиться подальше розслідування за підозрою його у подвійному вбивстві. На місці злочину також перебував представник відповідальної прокуратури.



«На підставі всіх фактів прокуратура терміново клопотає про арешт 57-річного підозрюваного. У неділю, 28 квітня, справу буде передано до слідчого судді відповідного районного суду для з'ясування питання про затримання», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що двох російських військовослужбовців затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб на окупованій території Херсонської області. Серед загиблих – дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків (двоє з яких – військові ЗС РФ).