Новомихайловка в Донецкой области захвачена российскими войсками — DeepState

Российские оккупанты захватили Новомихайловку в Донецкой области. Карта: DeepState

Российские войска оккупировали село Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

Генштаб ВСУ информацию о потере села не подтверждал. В утренней сводке ведомства говорится, что Силы обороны продолжают сдерживать противника «в районе населенного пункта Новомихайловка».



Минобороны РФ заявило о захвате Новомихайловки еще 22 апреля, однако украинские военные аналитики писали, что в небольшой части села еще присутствовали бойцы ВСУ.



Активные бои за Новомихайловку начались осенью прошлого года. Село считалось важным опорным пунктом ВСУ на пути в Угледар.



По информации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады ВСУ, за 6 месяцев боев за Новомихайловку им удалось уничтожить более 300 единиц техники российских войск.







Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ захватили Бердичи, а также продвинулись в Кисловке Донецкой области.