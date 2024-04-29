Новомихайлівка на Донеччині захоплена російськими військами — DeepState

Російські окупанти захопили Новомихайлівку на Донеччині. Карта: DeepState

Російські війська окупували село Новомихайлівка на Донеччині. Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState.



Генштаб ЗСУ інформацію про втрату села не підтверджував. У ранковому зведенні відомства йдеться про те, що Сили оборони продовжують стримувати супротивника в районі населеного пункту Новомихайлівка.



Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки ще 22 квітня, проте українські військові аналітики писали, що в невеликій частині села ще були присутні бійці ЗСУ.

Активні бої за Новомихайлівку розпочалися восени минулого року. Село вважалося важливим опорним пунктом ЗСУ на шляху до Вугледару.

За інформацією 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ, за 6 місяців боїв за Новомихайлівку їм вдалося знищити понад 300 одиниць техніки російських військ.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ захопили Бердичі, а також просунулися у Кислівці Донецької області.