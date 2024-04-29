Россия атакует Миргород ракетами

Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной атаке на Миргород Полтавской области, сообщил Telegram-канал ВС ВСУ.



«Активность вражеской тактической авиации на северо-востоке и направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей, где объявлена воздушная тревога! Ракета с северо-востока через Сумскую область курс на Миргород. Еще одна ракета курсом на Миргород с востока», — уведомили военные.



Канал мониторинга авиации РФ monitor отметил, что оккупанты выпустили по Миргороду авиационные ракеты Х-59/69. Позже monitor написал, что ракеты прекратили существование в пределах района.



Напомним, 4 марта 2024 года, в Днепровском районе Днепропетровской области силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.