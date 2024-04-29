Росія атакує Миргород ракетами

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ракетну атаку на Миргород Полтавської області, – повідомив Telegram-канал ЗС ЗСУ.



«Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, де оголошено повітряну тривогу! Ракета з північного сходу через Сумщину, курс на Миргород. Ще одна ракета курсом на Миргород зі сходу», – повідомили військові.



Канал моніторингу авіації РФ Monitor зазначив, що окупанти випустили по Миргороду авіаційні ракети Х-59/69. Пізніше Monitor написав, що ракети припинили існування у межах району.



Нагадаємо, 4 березня 2024 року, у Дніпровському районі Дніпропетровської області сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.