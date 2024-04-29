В Казахстане отрицают продажу военных самолетов для нужд ВСУ

Госпредприятие Казахстана, которое импортирует и экспортирует военную технику, опровергло распространившиеся в СМИ сообщения о продаже самолетов советского образца Соединенным Штатам для ВСУ. Об этом сообщается в заявлении «Казспецэкспорта».

В публикации говорится о том, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проводились согласно нормам законодательства и среди юридических лиц Казахстана.

Представители зарубежных компаний в торгах не участвовали.

Отмечается, что утилизацию контролируют балансодержатели. По договоренностям, самолеты, узлы и агрегаты должны быть утилизированы, а не восстановлены в первоначальное состояние, и вывозиться будут только как металлолом.

Сайт Stopfake.kz в прошлое воскресенье писал, что в социальных сетях появились слухи о том, что некий покупатель якобы приобрел в Казахстане списанные военные самолеты для передачи ВСУ в качестве запчастей. Упоминалось также, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных истребителей и бомбардировщиков. По информации сайта, это фейк.

В американском издании The Business Insider 29 апреля появилась публикация о том, что якобы США через офшоры купили у Казахстана 81 самолет советских времен.

Предприятие «Казспецэкспорт», согласно информации на сайте, правительство страны создало для обеспечения вооруженных сил возможностями импорта/экспорта вооружения.

В феврале 2024 года сотрудник финансового регулятора Казахстана сообщил о задержании исполняющего обязанности гендиректора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля в российской Калужской области гремели взрывы из-за атаки дронов. Известно, что БПЛА упали возле нефтебазы.