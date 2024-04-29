У Казахстані заперечують продаж військових літаків для потреб ЗСУ

Держпідприємство Казахстану, яке імпортує та експортує військову техніку, спростувало повідомлення про продаж літаків радянського зразка Сполученим Штатам для ЗСУ. Про це повідомляється в заяві «Казспецекспорту».

У публікації йдеться про те, що торги з реалізації авіаційної техніки за умови обов'язкової ліквідації проводились згідно з нормами законодавства та серед юридичних осіб Казахстану.

Представники закордонних компаній у торгах не брали участі.

Зазначається, що утилізацію контролюють балансоутримувачі. За домовленостями, літаки, вузли та агрегати мають бути утилізовані, а не відновлені до початкового стану, і вивозитимуть їх лише як металобрухт.

Сайт Stopfake.kz минулої неділі писав, що в соціальних мережах ширяться чутки про те, що якийсь покупець нібито придбав у Казахстані списані військові літаки для передачі ЗСУ як запчастини. Згадувалося також, що у жовтні 2023 року Казахстан виставив на торги 117 списаних винищувачів та бомбардувальників. За інформацією сайту, це фейк.

В американському виданні The Business Insider 29 квітня з'явилася публікація про те, що нібито США через офшори купили у Казахстану 81 літак радянських часів.

Підприємство «Казспецекспорт», згідно з інформацією на сайті, уряд країни створив для забезпечення збройних сил можливостями імпорту/експорту озброєння.

У лютому 2024 року співробітник фінансового регулятора Казахстану повідомив про затримання виконувача обов'язків гендиректора РДП «Казспецекспорт» Аршата Аяганова за підозрою у зловживанні службовими повноваженнями.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 квітня в російській Калузькій області лунали вибухи через атаку дронів. Відомо, що БПЛА впали біля нафтобази.