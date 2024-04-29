В Украине назвали фейком готовность к началу мирных переговоров с РФ в июне

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергает месседжи о том, что Украина готовится начать мирные переговоры с РФ в июне этого года. Об этом говорится в публикации ЦПД в понедельник, 29 апреля.

«Такие месседжи помогают агрессору в его попытках посеять упадочные настроения в украинском обществе. Не дайте ввести себя в заблуждение и доверяйте только верифицированным источникам информации», – говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле заявил, что «мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать; именно в июне может начаться путь к справедливому миру», но в обращении Зеленского, в котором были такие слова, речь не шла о мирных переговорах.

«Речь идет о саммите по Украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса. РФ не будет участником этого мероприятия, так что ни о каком «заключении мира» речь не идет», — утверждают в ЦПД.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что у него есть точная информация от украинской разведки о планах России сорвать саммит мира, проведение которого планируется в Швейцарии в середине июня.