В Україні назвали фейком готовність до початку мирних переговорів із РФ у червні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовує меседжі про те, що Україна готується розпочати мирні переговори з РФ у червні цього року. Про це йдеться у публікації ЦПД у понеділок, 29 квітня.

«Такі меседжі допомагають агресору у його спробах посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», — йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що Президент України Володимир Зеленський насправді заявив, що «світова більшість має примусити РФ до миру, і вона це може зробити; саме у червні може початися шлях до справедливого миру», але у зверненні Зеленського не йшлося про мирні переговори.

«Йдеться про саміт за Українською формулою миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. РФ не буде учасником цього заходу, тому ні про яке «укладення миру» не йдеться», — стверджують у ЦПД.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що має достовірну інформацію від української розвідки про плани Росії зірвати саміт миру, проведення якого планується у Швейцарії в середині червня.