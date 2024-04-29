В армии РФ растер уровень дезертирства, более 18 000 военных оставили службу — ГУР

В ГУР назвали количество дезертиров из армии России. Фото: Главное управление разведки

В российской армии растет уровень дезертирства, всего в боевых подразделениях южного военного округа самовольно оставили службу более 18 000 российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



«Львиная доля — около 12 тысяч беглецов — приходится на 8-ю общевойсковую армию из России, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что ориентировочно 10 тысяч из них призваны из-за мобилизации, остальные 2 тысячи — контрактники.



В тоже время, в 58-й общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии РФ, уровень дезертирства составляет около 2500 человек.



Еще раньше мы писали, что Россия пытается бороться с массовым дезертирством в своей армии. Поэтому раненым оккупантам прекратили предоставлять отпуска.