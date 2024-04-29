В армії РФ зростає рівень дезертирства: понад 18 000 військових самовільно залишили службу — ГУР

У ГУР назвали кількість дезертирів з армії Росії. Фото: Головне управління розвідки

У російській армії зростає рівень дезертирства. Усього у бойових підрозділах південного військового округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України.



«Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що орієнтовно 10 тисяч з них призвані через мобілізацію, решта 2 тисячі — контрактники.



Водночас, у 58-й загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії РФ, вдалися до дезертирства близько 2500 осіб.



Ще раніше ми писали, що Росія намагається боротися з масовим дезертирством у своїй армії. Тож пораненим окупантам припинили надавати відпустки.