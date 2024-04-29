Олег Ларичев. Фото: открытые источники

ФСБ задержала председателя нижегородской Думы на Донбассе Олега Лавричева. Об этом пишет ряд СМИ.

Олега Лавричева обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Лавричев возглавляет Z-движение «Нижегородское ополчение — 2022», которое занимается сбором и доставкой грузов для российских военных.

Позавчера Лавричев сообщал в своих соцсетях, что находится в Донецке и ожидает гуманитарный конвой. В Донецке Лавричев также встретился с бывшим нижегородским чиновником, а ныне «вице-премьером ДНР» Андреем Чертковым. Последний сообщил журналистам, что Лавричева доставили в Нижний Новгород. Он добавил, что у Лавричева были какие-то проблемы с заводом в Арзамасе.