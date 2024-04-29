У Донецьку ФСБ РФ затримала голову нижегородської думи Олега Лавричева, який доставляв вантажі для військових РФ — ЗМІ

Олег Ларічов. Фото: відкриті джерела

ФСБ затримала голову нижегородської Думи на Донбасі Олега Лавричева. Про це пише низка ЗМІ.

Олега Лавричева звинувачують у привласненні чи розтраті, вчинених організованою групою, в особливо великому розмірі.

Лавричев очолює Z-рух «Нижегородське ополчення - 2022», що збирає та доставляє вантажі для російських військових.

Позавчора Лавричев повідомляв у своїх соцмережах, що перебуває у Донецьку та чекає на гуманітарний конвой. У Донецьку Лавричев також зустрівся з колишнім нижегородським чиновником, а нині «віцепрем'єром ДНР» Андрієм Чортковим. Останній повідомив журналістам, що Лавричева доставили до Нижнього Новгорода. І додав, що у Лавричева були якісь проблеми із заводом в Арзамасі.