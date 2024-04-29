Россияне нанесли удары по Харькову и Харьковскому району: есть раненные

Российские войска вечером 29 апреля нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и населённым пунктам Харьковского района. В результате ранения получили гражданские женщина и мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно — КАБ. Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил Синегубов.

Кроме того, российские войска ударили по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района. По данным Синегубова, ранение получил 42-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.