Росіяни завдали ударів по Харкову та Харківському району: є поранені

Російські війська ввечері 29 квітня завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та населеним пунктам Харківського району. Внаслідок поранення отримали цивільні жінка та чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Попередньо - КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають усю необхідну допомогу», - повідомив Синєгубов.

Крім того, російські війська вдарили щонайменше п'ятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. За даними Синєгубова, поранення отримав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.