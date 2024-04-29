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Германия передала Украине боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder

29 апреля 2024, 22:09

Германия передала Украине боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder

Правительство Германии сегодня, 29 апреля, отчиталось об очередной партии военной помощи Украине, в которую в частности вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника.

За последнее время Германия передала Украине 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2 и 7500 боеприпасов калибра 155 мм.

Также ВСУ получили от Германии зенитный ракетный комплекс SKYNEX с боеприпасами, почти 30 тысяч боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard, неуказанное количество ракет для системы ПВО IRIS-T SLM, радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

В перечне также сообщается о передаче мостоукладочного танка Beaver с запчастями, бронированной инженерной машины DACHS, 9 минных плугов, системы самозащиты для вертолетов AMPS, 60 подвесных моторов, 600 светодиодных ламп и 6 тягачей для перевозки танков М1070.

Для обеспечения военных Германия также передала Украине 18 тысяч патронов калибра 40 мм, 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90, 120-мм минометные боеприпасы, почти 2000 маскировочных сеток, 2000 дождевиков и 100 тысяч аптечек.

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