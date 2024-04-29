Німеччина передала Україні боєприпаси до IRIS-T та 10 БМП Marder

Уряд Німеччини сьогодні, 29 квітня, звітував про чергову партію військової допомоги Україні, до якої зокрема увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди та бронетехніка.

Останнім часом Німеччина передала Україні 10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами, боєприпаси для танків Leopard 2 та 7500 боєприпасів калібру 155 мм.

Також ЗСУ отримали від Німеччини зенітний ракетний комплекс SKYNEX з боєприпасами, майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM, станцію радіолокації повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також повідомляється про передачу мостоукладочного танка Beaver з запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для вертольотів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп та 6 тягачів для перевезення танків М1070.

Для забезпечення військових Німеччина також передала Україні 18 тисяч патронів калібру 40 мм, 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, майже 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків та 100 тисяч аптечок.