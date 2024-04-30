Страны НАТО не выполнили всех своих обещаний в вопросе поставок оружия Украине. Такая ситуация подорвала доверие Киева. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Reuters.

Генсек напомнил, что США несколько месяцев не могли выделить новое финансирование для продолжения помощи Украине из-за разногласий в Конгрессе.

При этом страны Европы передали украинским защитникам гораздо меньше снарядов, чем было обещано ранее.

Такие события, по его словам, привели к тому, что Россия получила инициативу, а украинские защитники были вынуждены уйти в оборону.

«Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещанного, подорвал доверие», — сказал генсек.

Генсек подчеркнул, что на фоне таких неудач в поставках странам Запада необходимо пересмотреть формат помощи Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что союзники вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению Украины в НАТО.