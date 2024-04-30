Довіра України до країн НАТО підірвана через невиконання обіцяного, — Столтенберг

Країни НАТО не виконали всіх своїх обіцянок щодо постачання зброї Україні. Така ситуація підірвала довіру Києва. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters.

Генсек нагадав, що США кілька місяців не могли виділити нове фінансування для продовження допомоги Україні через розбіжності у Конгресі.

При цьому країни Європи передали українським захисникам набагато менше снарядів, ніж обіцяли раніше.

Такі події, за його словами, спричинили те, що Росія отримала ініціативу, а українські захисники були змушені піти в оборону.

«Звичайно, той факт, що ми не виконали обіцяного, підірвав довіру», - сказав генсек.

Генсек наголосив, що на тлі таких невдач у постачанні країнам Заходу необхідно переглянути формат допомоги Україні.

Раніше Столтенберг заявив , що союзники навряд чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні у липні на запрошення України до НАТО.