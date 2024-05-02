На стройке в Киеве бетонная плита раздавила рабочего

Трагедия на стройке: рабочий раздавлен плитой в Киеве. Фото: КАРС

На улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы рабочий погиб под сорвавшейся бетонной плитой, сообщила КАРС «Киевская служба спасения».



«Поступил вызов от скорой медицинской помощи о несчастном случае на строительстве. Спасатели 3-го аварийно-спасательного взвода освободили тело погибшего из-под бетонной плиты с помощью специнструментов и крана», — рассказали в Киевской службе спасения.

Трагедия на стройке: рабочий раздавлен плитой в Киеве. Фото: КАРС

Напомним, в результате вчерашнего обстрела РФ города Горняк два человека погибли и шесть получили ранения.