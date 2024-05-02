В результате обстрела Горняка два человека погибли и шесть получили ранения — ГСЧС

Обстрел Горняка: два погибших и шесть раненых. Фото: ГСЧС

В результате вчерашнего обстрела РФ города Горняк два человека погибли и шесть получили ранения, сообщила служба ГСЧС Донецкой области.







Медики предоставили первую медицинскую помощь одному раненому, и транспортировали в больницу. Также в результате обстрела возникли пожары в частном жилищном секторе.



Пожарные ликвидировали возгорание гаражей на площади 200 кв. м и частный жилой дом на площади 70 кв. м.

Обстрел Горняка: два погибших и шесть раненых. Фото: ГСЧС

Обстрел Горняка: два погибших и шесть раненых. Фото: ГСЧС

Напомним, 1 мая, около 14:00 город Горняк Донецкой области был обстрелян оккупантами. Вдобавок Славянск также попал под удар россиян вечером, 1 мая.