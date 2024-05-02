На будівництві в Києві бетонна плита розчавила будівельника

Трагедія на будівництві у Києві: робітника роздавила плита. Фото: КАРС

На вулиці Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці робітник загинув під бетонною плитою, що зірвалася, – повідомила КАРС «Київська служба порятунку».



«Надійшов виклик від швидкої медичної допомоги про нещасний випадок на будівництві. Рятувальники 3-го аварійно-рятувального взводу звільнили тіло загиблого з-під бетонної плити за допомогою спецінструментів та крану», - розповіли у Київській службі порятунку.

Трагедія на будівництві у Києві: робітника роздавила плита. Фото: КАРС

Нагадаємо, в результаті вчорашнього обстрілу РФ міста Гірник двоє людей загинули і шестеро поранені.