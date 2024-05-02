Информатор «вагнеровцев» шпионил за военными аэродромами в Донецкой области

Информатор «вагнеровцев» шпионил у аэродромов Донецкой области. Фото: СБУ

СБУ задержала информатора, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе, пытаясь идентифицировать аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Такую задачу он получил от боевиков российской частной военной компании «Вагнер», входящей в состав регулярных войск страны-агрессора.



«По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ. Также "вагнеровцы" хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения обороняющих райцентр украинских войск», — добавили в СБУ.



Оккупанты планировали использовать данные для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях.



Как установило расследование, приспешником агрессора является местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.



Ранее стало известно, что в Украину экстрадировали скрывавшегося в ЕС организатора «схем для уклонистов».