Информатор «вагнеровцев» шпионил за военными аэродромами в Донецкой области

СБУ задержала информатора, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе, пытаясь идентифицировать аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Такую задачу он получил от боевиков российской частной военной компании «Вагнер», входящей в состав регулярных войск страны-агрессора.
«По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ. Также "вагнеровцы" хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения обороняющих райцентр украинских войск», — добавили в СБУ.
Оккупанты планировали использовать данные для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях.
Как установило расследование, приспешником агрессора является местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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