В Украину экстрадирован из ЕС организатор «схем для уклонистов». Фото: СБУ

В Украину экстрадировали скрывавшегося в ЕС организатора «схем для уклонистов», сообщает пресс-центр спецслужбы.



«Правоохранительные органы Болгарии экстрадировали в Украину лидера преступной организации, которая вывозила уклонистов за пределы нашего государства. Злоумышленник более двух лет скрывался от правосудия на территории Евросоюза», — рассказали в СБУ.



Отмечается, что он удаленно руководил действиями своих сообщников, находясь за границей. Злоумышленники продавали мужчинам призывного возраста поддельные документы для бегства за пределы Украины.



В первую очередь речь идет о фиктивных медсправках по непригодности к службе по состоянию здоровья. Кроме того, за деньги предлагали выехать во временно оккупированную часть Запорожья под видом посещения родственников.



Стоимость таких услуг оценивалась преступниками от 2,5 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда.



Относительно фигуранта и его сообщников продолжается досудебное расследование. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Ранее, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации. Напомним, вместо статуса «ограниченно годный» введены новые категории согласно закону №3621, который вступит в силу в мае.



Украина также не планирует принудительно возвращать мужчин призывного возраста из других государств.