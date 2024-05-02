Інформатор «вагнерівців» шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області

Інформатор «вагнерівців» шпигував біля аеродромів Донецької області. Фото: СБУ

СБУ затримала інформатора, який відстежував позиції ЗСУ у Краматорському районі та намагався ідентифікувати аеродроми. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Таке завдання зловмисник отримав від бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер», що входить до складу регулярних військ країни-агресора.



«За вказівкою окупантів фігурант мав виявити та передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ. Також "вагнерівці" хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр», — додали в СБУ.



Російські окупанти планували скористатися даними для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов'янському напрямках.



Як встановило розслідування, поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.



Раніше стало відомо, що в Україну екстрадували організатора схем для ухилянтів, який переховувався в ЄС.