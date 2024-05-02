Украина может начать переговоры с РФ после саммита мира в Швейцарии — Кулеба

После проведения мирного саммита Швейцарии Киев может начать переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Foreign Policy.

По словам дипломата, цель июньской конференции в Швейцарии — создать «коалицию стран», которая поддержит формулу Зеленского. Он заявил, что после этого можно будет начинать «коммуникации с Россией».

«Есть только два способа довести Россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый — это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и одинаковые подходы. После этого Россия может быть частью переговоров. В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — сказал глава украинского МИД.

Напомним, Международная конференция, посвященная вопросам окончания войны в Украине, или саммит мира, пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Владимир Зеленский и Президент Швейцарии Виола Амхерд договорились о проведении этого мероприятия еще в январе.

Россия на саммит не приглашена, хотя глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис говорил, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам. Вначале апреля правительство Швейцарии объявило, что разошлет приглашения на саммит более чем 100 странам, и в том числе России. Посольство РФ в Швейцарии ответило, что российская сторона «даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет». Владимир Путин назвал конференцию без России «паноптикумом».