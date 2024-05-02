Україна може розпочати переговори з РФ після саміту миру у Швейцарії — Кулеба

Після проведення мирного саміту у Швейцарії Київ може розпочати переговори із Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy.

За словами дипломата, мета червневої конференції у Швейцарії — створити коаліцію країн, яка підтримає «формулу Зеленського». Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з Росією».

«Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий — наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього Росія може бути частиною переговорів. Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», — сказав глава українського МЗС.

Нагадаємо, Міжнародна конференція, присвячена питанням закінчення війни в Україні, або саміт миру, пройде 15–16 червня у Швейцарії. Володимир Зеленський та Президент Швейцарії Віола Амхерд домовилися про проведення цього заходу ще у січні.

Росія на саміт не запрошена, хоча глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс говорив, що рано чи пізно Москву потрібно буде залучити до переговорів. На початку квітня уряд Швейцарії оголосив, що розішле запрошення на саміт більш ніж 100 країнам, у тому числі Росії. Посольство РФ у Швейцарії відповіло, що російська сторона «навіть у разі отримання запрошення на подібний захід його не ухвалить». Володимир Путін назвав конференцію без Росії «паноптикумом».