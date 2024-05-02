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В Новосибирске горит склад автозапчастей — видео

02 мая 2024, 13:18

В Новосибирске горит склад автозапчастей — видео

Пожар на складе автозапчастей в Новосибирске. Фото: кадр из видео Пожар на складе автозапчастей в Новосибирске. Фото: кадр из видео

В Новосибирске горит склад автозапчастей, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Об этом сообщило МЧС Новосибирской области страны-оккупанта.

«Горит склад с автозапчастями на 4 000 квадратных метрах. На месте работают более 50 специалистов и 16 единиц техники», — заявили местные спасатели.

Видео пожара в Новосибирске опубликовал Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», отметив, что это не соизмеримая карма за удар по «Новой Почте». 

Напомним, ночью, 2 мая, оккупационная российская армия нанесла удар по сортировочному депо и отделению «Новой почты» Одессы

Позже в логистической компании подсчитали урон, указав, что российская ракета уничтожила 904 посылки на 3 млн гривен.

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