У Новосибірську горить склад автозапчастин — відео

Пожежа на складі автозапчастин у Новосибірську. Фото: кадр із відео

У Новосибірську горить склад автозапчастин, площа пожежі становить 4 тис. кв. м. Про це повідомило МНС Новосибірської області країни-окупанта.



«Горить склад з автозапчастинами на 4 000 квадратних метрах. На місці працюють понад 50 фахівців та 16 одиниць техніки», — заявили місцеві рятувальники.



Відео пожежі в Новосибірську опублікував Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», зазначивши, що це не співмірна карма за удар по «Новій Пошті».



Нагадаємо, вночі, 2 травня, окупаційна російська армія завдала удару по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» Одеси.



Пізніше в логістичній компанії підрахували шкоду, вказавши, що російська ракета знищила 904 посилки на 3 млн гривень.