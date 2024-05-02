Российским войскам удалось закрепиться в Очеретино — Назар Волошин

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин

Российским войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Донецкой области, однако этот участок находится под огневым контролем украинских военных, бои продолжаются. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Относительно Очеретино. Агрессор прорвался и закрепился в этом населенном пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ», — рассказал Волошин.

Спикер подчеркнул, что со стороны украинских сил принимаются все меры по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращения под контроль Очеретино.

«С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва», — указал Волошин.

В целом, как отметили в ОГСВ «Хортица», наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, продолжаются ожесточенные бои.

Волошин напомнил, что противник на этих направлениях задействовал до четырех своих бригад вооруженных сил РФ и пытается развить наступление западнее от Авдеевки и Марьинки, хочет пробиться к Покровску и Курахово.

«На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, что восстановили свою боеспособность», — отметил спикер.

В то же время Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении, в свою очередь на Купянском направлении наблюдается в последнее время активизация противника, сообщил Назар Волошин.

«В районе Серебрянского лесничества, на Лиманском направлении, Силам обороны Украины улучшить свое тактическое положение», — сказал он.

Говоря о ситуации на Купянском направлении, спикер отметил, что агрессор в последнее время там «задвигался», однако российские оккупанты не проводят такие активные штурмовые действия, как на соседних направлениях.

«На этом направлении наши защитники фиксируют активность российской армии, оккупанты подтягивают личный состав, боекомплект, военную технику. Чрезвычайной активности противника в этой полосе ответственности нет», — рассказал Волошин.

Как рассказали в ОСГВ «Хортица», в частности противник наносит артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам неподалеку линии соприкосновения, также проводит авиаразведку.

«Есть вероятность такая, что действия агрессора говорят о том, что он свои попытки и намерения по захвату населенных пунктов вокруг Купянска и самого города не оставил», — подчеркнул Волошин.

Напомним, в городе Очеретино идет активная фаза войны, в населенном пункте остается 198 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.