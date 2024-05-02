Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин

Російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині, однак ця ділянка перебуває під вогневим контролем українських військових, бої тривають. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Щодо Очеретиного. Агресор прорвався і закріпився у цьому населеному пункті. Частина, де перебуває противник, під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ», — розповів Волошин.

Спікер наголосив, що з боку українських сил вживаються усі заходи щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.

«З цією метою було введено додаткові сили та засоби резерву», — зазначив Волошин.

Загалом, як зазначили в ОСУВ «Хортиця», найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках – тривають запеклі бої.

Волошин нагадав, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох своїх бригад збройних сил РФ і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.

«На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги здобути не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність», — зазначив речник.

Водночас Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку. На Куп'янському напрямку останнім часом спостерігається активізація противника, – повідомив Назар Волошин.

«У районі Серебрянського лісництва, на Лиманському напрямку, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище», — сказав він.

Щодо ситуації на Куп'янському напрямку спікер зазначив, що агресор останнім часом там «зарухався», проте російські окупанти не проводять таких активних штурмових дій, як на сусідніх напрямках.

«На цьому напрямку наші захисники фіксують активність російської армії, окупанти підтягують особовий склад, боєкомплект, військову техніку. Надзвичайної активності противника у цій смузі відповідальності немає», — розповів Волошин.

Як розповіли в ОСУВ «Хортиця», зокрема противник завдає артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах неподалік лінії зіткнення, також здійснює авіарозвідку.

«Є ймовірність така, що дії агресора свідчать про те, що він своїх спроб та намірів щодо захоплення населених пунктів навколо Куп'янська та самого міста не полишив», — наголосив Волошин.

Нагадаємо, в Очеретиному триває активна фаза війни, у місті залишається 198 людей. Про це 1 травня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.