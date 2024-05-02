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Силы обороны на юге уничтожили авиационную ракету и четыре БПЛА — Воздушные силы

02 мая 2024, 14:38

Силы обороны на юге уничтожили авиационную ракету и четыре БПЛА — Воздушные силы

Украинские военнослужащие на юге Украины, 1 и 2 мая, уничтожили управляемую авиационную ракету и четыре БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«За прошедшие сутки, 1 мая 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 на Николаевщине, 2 ударных беспилотника «Shahed-136/131» и российский разведывательный БПЛА «Орлан-10» в Одесской области», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что утром 2 мая в Николаевской области был ликвидирован еще один «Орлан-10».

Орлан-10 — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием «Специальный технологический центр». 

Х-59 — советско-российская высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия (до 290 км для Х-59МК2).

Shahed-136/131 — тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью. Они способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.Также беспилотник способен автоматически выполнять задание, на которое его запрограммировали.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов и огромное количество военной техники, в частности, 20 танков и 29 БМП (боевая бронированная машина - ред.). Общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили 470 870 военных. 

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