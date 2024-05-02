Сили оборони на півдні знищили авіаційну ракету і чотири БПЛА РФ — Повітряні сили

Українські військовослужбовці на півдні України 1 та 2 травня знищили керовану авіаційну ракету та чотири БПЛА РФ. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Минулої доби, 1 травня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники «Шахед-136/131» та російський розвідувальний БПЛА «Орлан-10» в Одеській області» , — йдеться у повідомленні.





У повідомленні уточнили, що вранці 2 травня на Миколаївщині було ліквідовано ще один «Орлан-10».



«Орлан-10» — російський багатофункціональний безпілотний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об’єктами у важкодоступній місцевості, в тому числі під час проведення пошукових та ремонтних робіт. Розроблено російським підприємством «Спеціальний технологічний центр».



Х-59 — радянсько-російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіуса дії (до 290 км для Х-59МК2).



Shahed-136/131 — тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні тривалий час перебувати у повітрі в режимі очікування в районі цілі та оперативно атакувати її після створення команди від оператора. Також безпілотник здатен автоматично виконати завдання, на яке його запрограмували.



Раніше ми писали, що Збройні сили України за минулу добу ліквідували 1030 російських окупантів та величезну кількість військової техніки, зокрема 20 танків та 29 БМП (бойова броньована машина – ред.). Загальні втрати армії РФ в особистому складі з початку повномасштабної війни становили 470 870 військових.