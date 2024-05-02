Президент Франции назвал условия отправки иностранных войск в Украину

Эммануэль Макрон высказался об условиях отправки иностранных войск в Украину. Фото: KR.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью английскому изданию The Economist заявил, что если российская армия прорвет линию фронта, а Украина обратится с официальным запросом о введении на ее территорию иностранных войск, то европейским лидерам придется думать над тем, чтобы отправить своих солдат в Украину.

«Я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает... Наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине», — сказал Макрон.

Он признал, что Европа была слишком нерешительной, когда очерчивала себе «красные линии», за которые не готова будет переступить. Это, по мнению французского президента, сыграло только на руку РФ, ведь у нее таких линий нет.

«На саммите НАТО летом 2022 года мы все исключили поставки танков, ракет большого радиуса действия, самолетов. Сейчас мы все находимся в процессе поставки, поэтому было бы неправильно исключать остальное», — отметил Макрон.

На вопрос журналиста, считает ли Макрон, что другим лидерам придется согласиться с необходимостью отправки сухопутных войск в Украину, президент Франции заявил, что это основное условие европейской безопасности и военного авторитета

«Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы был запрос от Украины — чего сегодня нет — мы бы законно должны были бы поставить себе этот вопрос. Поэтому я думаю, что исключать это априори означает не усвоить уроки последних двух лет», — сказал Макрон.

Напомним, 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на саммите стран Европы заявил, что при некоторых обстоятельствах возможна отправка в Украину европейских военных подразделений. Большинство граждан Украины, согласно социологическим опросам, поддерживают такую инициативу.