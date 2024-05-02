Президент Франції назвав умови відправки іноземних військ до України

Емманюель Макрон висловився про умови відправлення іноземних військ до України. Фото: KR.ua

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю англійському виданню The Economist заявив, що якщо російська армія прорве лінію фронту, а Україна звернеться з офіційним запитом про введення на її територію іноземних військ, то європейським лідерам доведеться думати над тим, щоб відправити своїх солдатів до України.

«Я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає... Наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні», — сказав Макрон.

Він визнав, що Європа була надто нерішучою, коли окреслювала собі «червоні лінії», за які не готова буде переступити. Це, на думку французького президента, зіграло лише на руку РФ, адже вона не має таких ліній.

«На саміті НАТО влітку 2022 року ми усі виключили постачання танків, ракет великого радіусу дії, літаків. Зараз ми всі перебуваємо в процесі постачання, тому було б неправильно виключати інше», — зазначив Макрон.

На запитання журналіста, чи вважає Макрон, що іншим лідерам доведеться погодитися з необхідністю відправлення сухопутних військ до України, Президент Франції заявив, що це основна умова європейської безпеки та військового авторитету.

«Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України, чого сьогодні немає, ми законно мали б поставити собі це питання. Тому я вважаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроків останніх двох років», — сказав Макрон.

Нагадаємо, 27 лютого Президент Франції Еммануель Макрон на саміті країн Європи заявив, що за деяких обставин можливе відправлення в Україну європейських військових підрозділів. Більшість громадян України, згідно з соціологічними опитуваннями, підтримують таку ініціативу.