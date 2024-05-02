У районі Часового Яру російські окупанти не дісталися каналу Сіверський Донець – Донбас — Назар Волошин

Війська Росії продовжують штурмувати Часів Яр та навколишні населені пункти, триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець – Донбас, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«У агресора успіхів немає. Він продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти як авіацією, так і артилерією. Окупанти усілякими способами намагаються отримати ці панівні висоти, на яких розташований Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території та обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ», — розповів Волошин.

Спікер зазначив, що російські окупанти не зважають на свої втрати ні в особовому складі, ні в техніці у спробах штурмувати Часів Яр та навколишні населені пункти. Також, зазначив Волошин, агресор намагається для захоплення міста обійти флангами через Богданівку та Іванівське, активно штурмує ці населені пункти.

«Окупанти проводять дуже багато «м'ясних» штурмів. Це мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах, що відбувається вдень. Тактичного успіху у цих населених пунктах противник не має», — зазначив Волошин.

Також він зазначив, що з метою захоплення населеного пункту Часів Яр та створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації агресор намагається вийти на кордон Сіверський Донець — Донбас.

«Все, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, мовляв, агресор прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Його там на ранок не було. Штурми він там, може, і проводив, але його там не було», — заявили в ОСУВ «Хортиця».

За словами Волошина, зараз триває запекла боротьба за контроль саме логістичних маршрутів.

«І російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Другу лінію оборони укріплено. Сили оборони готові до боротьби з ворогом», — заявив речник.

За інформацією Волошина, у середу на місто Часів Яр здійснено чотири російські штурми, сьогодні на ранок лише один. Загалом найбільше штурмів противник проводив від 10 до 15 за добу на Часівоярському напрямку біля Білогорівки, де окупанти заводять додатковий особовий склад, завершують перегрупування. Спікер зазначив, що зараз агресор найактивніше проводить артилерійський обстріл Часового Яру та його околиць.

Нагадаємо, раніше військовий експерт німецького видання Вild Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупаційні сили форсували канал Сіверський Донець – Донбас у Часовому Ярі в одному кілометрі на південний схід від міста.