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В ГУР заявили о готовящемся наступлении оккупантов в двух областях Украины

03 мая 2024, 08:40

В ГУР заявили о готовящемся наступлении оккупантов в двух областях Украины

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий предполагает, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Economist.

Он отметил, что Россия имеет в общей сложности 514 тысяч человек личного состава сухопутных войск, задействованных в украинской операции, превышающей отметку в 470 тысяч, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

 По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить его до 50 000-70 000 военных. Россия также «генерирует дивизию резервов» (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может добавить к основным войскам.

В то же время, Скибицкий подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы захватить крупные города.

«Быстрая операция для входа и выхода — возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы — это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 11 апреля российские войска нанесли авиационный удар по теплоэлектроцентрали в Сумах.

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