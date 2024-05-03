Утром оккупанты атаковали Курахово, погибли люди

В Курахово Донецкой области два человека погибли и двое ранены в результате российского обстрела сегодня утром. Фото: Кураховская ГВА

Сегодня утром, 3 мая, город Курахово в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны российских оккупантов. В результате атаки погибли двое местных жителей, два человека ранены. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Курахово Роман Падун.

«Сегодня ранним утром агрессор снова обстрелял Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли», — написал руководитель ГВА.

Вся информация по повреждениям и разрушениям уточняется.

Ранее сообщалось, что российская армия в течение 2 мая атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов двое гражданских погибли, также известно о 4 пострадавших.