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Вранці росіяни атакували Курахове: загинули люди

03 травня 2024, 10:30

Вранці росіяни атакували Курахове: загинули люди

Двоє людей загинули, ще двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупантами міста Курахове в Донецькій області сьогодні вранці. Фото: Курахівська МВА Двоє людей загинули, ще двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупантами міста Курахове в Донецькій області сьогодні вранці. Фото: Курахівська МВА

Сьогодні вранці, 3 травня, місто Курахове на Донеччині зазнало обстрілу з боку російських окупантів. В результаті атаки двоє місцевих жителів загинули, двоє поранені. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Курахового Роман Падун.

«Сьогодні рано вранці агресор знову обстріляв Курахове осколково-фугасними боєприпасами. У зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двох людей, двоє загинули», — написав начальник МВА.

Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російська армія протягом 2 травня атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів двоє цивільних загинули, також відомо про 4 постраждалих.

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