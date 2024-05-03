Белгородская область РФ попала под атаку дронов: есть пострадавшие

Сегодня утром, 3 мая, российская Белгородская область дважды попала под обстрел. Село Вознесеновка атаковали дроны, в результате этого двое гражданских получили ранения, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его информации, по автобусу ударил FPV-дрон, один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки.





Чуть позже стало известно о повторной атаке, однако уже с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, который был припаркованный рядом с коммерческим объектом. У пострадавшего мужчины осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей.



Кроме того, повреждены автомобили, в коммерческом объекта выбито окно.



Обновлено. Еще одна атака беспилотника произошла на газозаправочную станцию в Шебекино, заявил Гладков. Единственная ее сотрудница не пострадала.





В оборонном ведомстве РФ утром написали, что над Белгородской областью были сбиты пять беспилотников.



Ранее мы писали, что на Российскую Федерацию поздно ночью 2 мая была совершена атака беспилотников. В результате этого в Орловской и Курской областях возникли проблемы с электроснабжением.