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Бєлгородська область РФ потрапила під атаку дронів: є постраждалі

Оновлено
03 травня 2024, 09:53

Бєлгородська область РФ потрапила під атаку дронів: є постраждалі

Пожежа на заправці у Щебекиному. Кадр із відео Пожежа на заправці у Щебекиному. Кадр із відео

Сьогодні вранці, 3 травня, російська Бєлгородська область двічі перебувала під обстрілом.  Вознесенівку атакували дрони, внаслідок цього двоє цивільних жителів села зазнали поранень, є пошкодження. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

За його інформацією, по автобусу вдарив FPV-дрон, одна людина постраждала. У чоловіка баротравма та забій правої руки.



Трохи згодом стало відомо про повторну атаку: дрон-камікадзе вдарив по автомобілю, який був припаркований поряд з комерційним об'єктом. У постраждалого чоловіка осколкові поранення спини, верхньої та нижньої кінцівок.



Крім того, пошкоджено автомобілі, у комерційному об'єкті вибиті вікна.

Оновлено. Ще одна атака безпілотника сталася на газозаправну станцію у Шебекіному, заявив Гладков. Єдина її співробітниця не постраждала.


В оборонному відомстві РФ вранці написали, що над Бєлгородською областю збито п'ять безпілотників.

Раніше ми писали, що на Російську Федерацію пізно вночі 2 травня здійснено атаку безпілотників. Унаслідок цього в Орловській та Курській областях виникли проблеми з електропостачанням.

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